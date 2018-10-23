Власти Подмосковья отчитались о подключении камер к системе «Безопасный регион»

Более девяти тысяч камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 23 октября.

По его словам, всего сегодня в системе работает более 24 тысяч видеокамер.

«В 2018 году особое внимание уделяется интеграции в систему видеокамер, установленных на входах в подъезды многоквартирных жилых домов, во дворах и на детских площадках. Благодаря этому расширяется перечень территорий, на которых жители Подмосковья могут чувствовать себя защищенными», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В середине апреля Дмитрий Пестов рассказал, что видеонаблюдение помогает работе правоохранительных органов, а также служит профилактикой правонарушений.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева видеокамерами в обязательном порядке оборудуются места массового пребывания людей и социальные объекты. По его словам, власти должны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей области.