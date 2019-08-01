Разработку плана по внедрению в России 5G оценили в сотни миллионов рублей

Минсвязи объявило закрытый конкурс на разработку плана по расчистке частот для 5G, максимальная стоимость контракта составляет 203,4 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Отмечается, что участники конкурса должны иметь лицензию ФСБ на работы, которые связаны с использованием составляющих государственную тайну сведений. Исполнитель контракта также должен будет выполнить научно-исследовательскую работу по подготовке плана конверсии радиочастотного спектра.

Помимо этого победителю конкурса предстоит определить полосы радиочастот для развертывания 5G, разработать предложения по перспективному использованию сетями диапазонов частот и определить перечня городов, в которых внедрять 5G экономически целесообразно.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Согласно ему, к 2024 году во всех крупных городах-миллионниках должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети связи 5G.

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