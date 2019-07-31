В Карачаево-Черкесии к интернету подключат более 300 соцобъектов

Более 300 социально значимых объектов до 2021 года подключат к интернету в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Среди объектов, которые подключат к интернету, — образовательные учреждения, здания органов госвласти, избирательные комиссии, пожарные части, полицейские пункты, здания органов Росгвардии, а также национальной гвардии.

В 2019 году работы будут завершены на 80 объектах, в 2020-м — еще на 100 объектах. Оставшиеся планируется подключить к интернету в 2021 году.

Нацпроект «Цифровая экономика» рассчитан до 2024 года. Общий объем его финансирования на этот период превышает 1,5 триллиона рублей.

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