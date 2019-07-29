В России впервые сдали нормы «Цифрового ГТО»

Жители Тюмени первыми в России приняли участие в акции по сдаче норм «Цифрового ГТО», проверив свои навыки в области IT. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департаменте информатизации Тюменской области.

В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 100 человек. Значок о прохождении «Цифрового ГТО» получили порядка 60 человек. Золотые значки вручили трем участникам, серебряные — 18-ти, бронзовые — 38-ми.

Как сообщили в региональном департаменте информатизации, самому молодому участнику акции пять лет, а самому старшему — 57. Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В ведомстве уточнили, что в будущем подобные акции будут происходить на постоянной основе. За их успешное прохождение участникам будут предоставляться дополнительные возможности при поступлении в вуз, устройстве на работу или повышении квалификации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!