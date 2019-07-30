В Костромской области к интернету подключат сотни объектов

Около 700 соцобъектов подключат в широкополосному интернету в Костромской области к 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Речь идет об объектах, расположенных в сельской местности. На их подключение к интернету регион привлек 668,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Благодаря подключению соцобъектов к интернету жители небольших населенных пунктов смогут получить доступ к нему через Wi-Fi в сельских школах, администрациях поселений и постах противопожарной службы.

Губернатор региона Сергей Ситников отметил, что это позволит жителям сэкономить на услугах связи. Он поручил определить несколько населенных пунктов, где проект будет запущен «в пилоте».

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