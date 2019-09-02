Московским бизнесменам выдадут миллионы рублей

Московские предприниматели, которые открыли или планирую открыть франшизу, со 2 сентября могут подать заявку на компенсацию в размере до миллиона рублей. Она должна покрыть затраты на покупку оборудования, сообщается на сайте мэра Москвы.

Заявки на компенсации можно будет подать до 1 ноября. Работающие по франшизе предприниматели могут покрыть 25 процентов расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35 процентов — отечественного.

Это соответствует целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также бизнесмены смогут возместить проценты по кредитам: до 7,25 процента при покупке иностранного оборудования и до 12,25 процента в случае с отечественным. Компенсации выдаются единожды для открытия нового предприятия.

По данным Российской ассоциации франчайзинга, в Москве действуют более 500 брендов франшиз. В этих компаниях работают около 220 тысяч человек или почти 40 процентов занятых в этой сфере в России.

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