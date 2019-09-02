Корпорация МСП поможет hi-tech производству стройконструкций в Самаре

Заводу «ЖБИ Флоркон» одобрен заем в Фонде развития промышленности на сумму 244,22 миллиона рублей по ставке 3 процента за первые три года пользования займом и 5 процентов годовых далее. В Фонде развития моногородов открыто финансирование на 249,5 миллиона рублей по ставке 0 процентов годовых для создания производства строительных конструкций из самоуплотняющегося бетона. Средства предоставлены фондами при обеспечении Корпорации МСП в рамках специального продукта для стартапов. Общая стоимость проекта оценивается на сумму более 600 миллионов рублей. Об инвестиционном проекте «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Первую производственную линию планируется запустить в эксплуатацию в 2020 году. К 2024 году производственные мощности предприятия достигнут 28 800 кубических метров ЖБИ в год.

Завод ЖБИ ФЛОРКОН будет создан на территории порта Тольятти, что обеспечит высокоэффективную логистику сырья, материалов и готовых изделий. Завод «Флоркон», как резидент Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», обладает преференциями в области налогообложения, администрирования, доступа к инфраструктуре. Производственные мощности планируется создать с применением зарубежного и российского оборудования.

В линейке продукции компании будут колонны, балки, лестничные марши, одно- и трехслойных стеновые панели, фундаментные стаканы и другие сборные железобетонные элементы для промышленного строительства. Заинтересованность в доступных по стоимости изделиях из современных материалов высказал ряд крупных строительных компаний как на территории Самарской области, так и работающих в радиусе до 1000 километров от Тольятти. С запуском производства новые рабочие места планируется открыть для 124 сотрудников.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. В каталог продуктов Корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. По состоянию на 2 сентября 2019 года субъекты МСП Самарской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 6,74 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 7,36 миллирада рублей.

