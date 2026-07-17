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20:33, 17 июля 2026Наука и техника

Новую тактику российских БМП-2М с «Бережками» оценили

Эксперт Лямин: Стрельба из БМП-2М с закрытых позиций позволит накрывать пехоту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Использование боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» для стрельбы с закрытых огневых позиций позволит накрывать пехоту противника на больших дистанциях. Новую тактику Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО) оценил военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

Он отметил, что автоматическая пушка калибра 30 миллиметров не сможет обеспечить идеальную точность на большой дистанции. При этом высокий темп стрельбы позволяет поражать скопления целей.

«За счет того, что пушка автоматическая, можно с большого расстояния серией очередей накрыть и рассеять выдвигающиеся штурмовые группы противника или идущих на ротацию боевиков, уничтожать наземные робототехнические комплексы», — сказал Лямин.

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В арсенал модернизированной БМП-2М входит пушка 2А42, пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра, автоматический гранатомет АГ-30М и противотанковые ракеты «Корнет».

Ранее источники «Известий» сообщили, что экипажи российских БМП-2М начали осваивать стрельбу с закрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям.

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