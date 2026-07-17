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20:33, 17 июля 2026Ценности

Хирург раскрыла необходимость пластики вульвы после похудения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Хирург Алина Шкрет, специализирующийся на интимной пластике, раскрыла необходимость коррекции вульвы после похудения. Роликом она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Доктор рассказала, что ее пациентка сбросила 40 килограммов с помощью уколов «Оземпика», в результате чего кожа на теле сильно обвисла. «Сегодня мы оперируем большие половые губы, у нас колоссальные кожные избытки до пяти сантиметров в ширину. Это очень много. Также добавим в протокол инъекционное увлажнение», — поделилась Шкрет.

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По словам специалистки, кожа половых губ сокращается плохо, вследствие чего после резких скачков веса бывает необходимость в пластической операции.

В апреле россиянка сделала пластику половых губ и поделилась опытом. Блогерша Саша Дербенева объяснила, что решилась на лабиопластику, а также инъекции гиалуроновой кислоты в точку G.

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