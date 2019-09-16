На российской верфи построят новые сухогрузы

Верфь «Красное Сормово», которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), может построить для крупнейшей в сфере транспорта лизинговой компании ГТЛК (Государственная транспортно-лизинговая компания) 20 судов типа «река-море». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Речь идет о сухогрузах, которые могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов. Сумма сделки может составить порядка 20 миллиардов рублей.
Строительство судов отвечает целям сразу двух национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», которые рассчитаны до 2014 года.