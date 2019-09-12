Нацпроекты сделали узнаваемее

В целях повышения узнаваемости национальных проектов правительство выбрало логотипы для каждого из них. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ за подписью заместителя директора департамента проектной деятельности кабмина Максима Ксензова.

Уточняется, что поводом к разработке логотипов стал опрос ФСО, который показал, что около трети россиян не слышали о реализации нацпроектов. Общий объем финансирования нацпроектов, рассчитанных до 2024 года, превышает 26 триллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять федеральные законы, которые нужны для реализации национальных проектов до 15 декабря 2019 года. Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего существует 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование,» «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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