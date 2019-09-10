Минтранс обсудил развитие дорог Мордовии

Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Мордовии Владимир Волков обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». В частности, речь шла о ремонте мостов.

Помимо прочего, были подняты вопросы пригородных железнодорожных перевозок в Мордовии и дальнейшее развитие аэропорта Саранск. Уточняется, что в план-график закупок нацпроекта включено 68 объектов из 68 запланированных, законтрактовано 62 объекта.

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Развитие дорог отвечает целям сразу двух национальных проектов: «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они рассчитаны до 2024 года.

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