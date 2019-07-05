В России захотели построить еще один мегапроект

В России нужна высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) из Москвы к Черному морю, а не только в Санкт-Петербург и Казань. Такое мнение высказал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, передает ТАСС.

По его словам, у россиян должен быть выбор, лететь самолетом или оправиться поездом. «Когда есть такой выбор, тогда и появляется мобильность и желание людей ездить по стране», — считает представитель Минтранса.

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В апреле стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ из Москвы в Петербург. Ее стоимость предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей. Предполагается, что по ВСМ поезда из Москвы в Петербург будут преодолевать расстояние в два раза быстрее «Сапсанов» — то есть два, а не четыре часа.

Между тем в последние годы в качестве первого проекта ВСМ готовили дорогу между Москвой и Казанью. Однако в апреле сообщалось, что президент эту инициативу не согласовал. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вопрос создания маршрута в Казань окончательно не решен, и изучение экономической целесообразности этого проекта будет продолжено. Между тем строительство первого этапа этой ВСМ является частью нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

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