Сроки доставки грузов из Японии в Европу сократят

Российские железные дороги (РЖД) планируют сократить время доставки грузов по Транссибу из Японии в Европу с 19 до 11 дней. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России.Национальные проекты».

Речь идет о тестовом маршруте из японской префектуры Тояма до Владивостока морем, а затем по Транссибу в Европу. При перевозке морем через Суэцкий канал путь занимает порядка 45 дней. По словам Белозерова, Транссиб вызывает большой интерес у японских компаний. «Почти треть перевозок по Транссибу приходится на японские грузы, которые по итогам 2018 года составили более 45 миллионов тонн. При этом контейнерные перевозки растут более чем на 11 процентов в год», — сказал он.

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Сокращение сроков доставки отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», рассчитанного до 2024 года.

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