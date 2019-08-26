За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафовать

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать взимать плату за необоснованные жалобы на госзакупки. Так в ведомстве предлагают снижать число срывов торгов для нацпроектов, об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Мы пришли к выводу, что нужно ввести плату за необоснованные жалобы, поданные профессиональными жалобщиками», — заключил глава ФАС Михаил Евраев. Размер платы пока не определен, издание предполагает, что он будет зависеть от суммы контракта. «Ведомости» указывают, что в 2018 году ведомство получило более 83 тысяч жалоб на госзакупки. Обоснованных было менее половины — 44 процента. За первое полугодие 2019 года из 39 тысяч жалоб обоснованными признаны только 34 процента.

Проблему срыва госзакупок для нацпроектов в июле поднял премьер-министр Дмитрий Медведев и поручил ФАС и Минфину совместно с Генпрокуратурой и МВД подготовить предложения для исправления ситуации вплоть до введения уголовной ответственности.

Зашита торгов отвечает целям двух нацпроектов: «Производительность труда и поддержка занятости», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Они рассчитаны до 2024 года.

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