В России начнут выращивать больше сосен и елей

На территории лесопитомников в Псковской области планируется увеличить число выращиваемых саженцев сосны и ели. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона Виктор Мусатов, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ежегодный объем посадочного материала составляет около девяти миллионов штук, а к 2024 году этот показатель предполагается увеличить до 12 миллионов.

«Нам и сейчас хватает собственных сеянцев, но увеличение объемов их производства позволит ускорить процесс лесовосстановления в регионе», — пояснил собеседник агентства и добавил, что также станет возможной поставка сеянцев хвойных пород деревьев в нуждающиеся регионы.

Мусатов подчеркнул, что Псковская область является одним из лидеров в Северо-Западном федеральном округе по темпам лесовосстановления. В регионе работают несколько компаний по выращиванию сеянцев сосны и ели, отметил он. Общая площадь земель лесного фонда области составляет около 2,4 миллиона гектаров, из них 635 тысяч — защитные леса, где запрещены сплошные рубки (в их числе водоохранные и зеленые зоны, лесопарковые леса и леса вокруг глухариных токов), а также 1,7 миллиона гектаров эксплуатационных лесов.

Средства выделяются в рамках реализации национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году планируется восстановить до 100 процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров сократится почти втрое — с 32,5 до 12,5 миллиарда рублей.

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