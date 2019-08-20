Волгу очистят от затонувших судов

Власти Татарстана начнут поднимать со дна Волги затонувшие суда в рамках нацпроекта «Экология». Об этом во вторник, 20 августа, сообщил ТАСС министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

По его словам, исследовавшие дно водолазы установили, что в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ Волги в границах Татарстана в настоящее время находятся 90 затопленных судов. При этом часть из них может оказывать негативное влияние на окружающую среду. «Это 21 затонувшее судно», — уточнил Шадриков.

Он отметил, что в 2023 году планируется поднять семь судов, а в 2024 году — еще 14. Точный перечень будет подготовлен министерством экологии и природных ресурсов республики.

Инициатива будет осуществлена в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Согласно ей к 2024 году со дна реки извлекут затонувшие суда, также будут ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, представляющего угрозу для Волги. Кроме того, в три раза должен сократиться объем сливающихся в реку загрязненных сточных вод — с 3,17 до 1,05 кубических километров в год. На реализацию программы планируется направить более 205 миллиардов рублей.

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