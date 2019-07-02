В Сибири расчистят два озера и реку

В Новосибирской области планируется провести расчистку как минимум трех водных объектов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко, передает во вторник, 2 июля, ТАСС.

По его словам, речь идет об озере Половинное в Красноозерском районе, озере Довольное и реке Баган в Доволенском районе. На работы было выделено порядка 20 миллионов рублей, однако они не были израсходованы из-за некачественных действий подрядчика.

«Подрядчик должен был произвести очистку реки Баган на протяжении 1,7 километра. При этом нужно было произвести углубление водного объекта», — пояснил чиновник, добавив, что на данный момент река очищена только на протяжении 700 метров. Также частично выполнен план по озерам, однако при этом потрачены практически все материалы.

По словам Даниленко, контракт с подрядчиком будет расторгнут. Намеченный объем работ выполнит уже другая компания — повторный конкурс объявят в ближайшее время.

Инициатива осуществляется в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Согласно плану до 2024 года, предполагается расчистка 15,2 тысячи гектаров рек, озер и водохранилищ страны и минимум 9 тысяч километров берегов от мусора. Отмечается, что за счет проведения работ будут улучшены условия жизни почти пяти миллионов жителей России.

Ранее 28 июня сообщалось, что в улучшение экологической обстановки в Челябинской области планируют вложить более 59 миллиардов рублей. Средства выделят из федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!