Сибирские леса после пожаров восстановят при помощи шишек

В Новосибирской области начался сбор кедровых шишек, с помощью которых планируется восстанавливать пострадавшие от пожаров леса Сибири. Об этом сообщает ОТС (запись доступна на сайте телеканала).

Отмечается, что площадь плантации составляет порядка 200 гектаров, и в текущем сезоне там планируется собрать около двух с половиной тонн кедровых зерен. Большинство из них оставят для посадок.

Собранный «урожай» высадят в питомнике, где сеянцы должны будут вырасти до примерно 14 сантиметров, после чего их можно переносить в лесопосадки. «В 2019 году в Новосибирской области планируют восстановить больше шести гектаров леса», — говорится в сообщении.

Средства выделяются в рамках реализации национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году планируется восстановить до 100 процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров сократится почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей.

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