Методиками лечения российских космонавтов заинтересовались за рубежом

Российские медицинские услуги, оказываемые космонавтам, вызвали заинтересованность у среди зарубежных специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

В корпорации указали, что речь идет о методиках подготовки и реабилитации летчиков. Для экспорта также представляет интерес телемедицина,добавили в ОРКК. Телемедицина способна решать задачи оказания высококвалифицированной медицинской помощи в странах, где количество медцентров недостаточно либо они удалены от населенных пунктов.

Российские космические предприятия приступили к сертификации производимого ими медицинского оборудования для его дальнейшей продажи другим странам. Это касается оборудования для кардиологии и реанимации, неонатальном оборудовании, а также аппаратов для рентгенографии.

Развитие и экспорт подобных услуг отвечает целям сразу нескольких национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Наука» и «Здравоохранение». Они рассчитаны до 2014 года.

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