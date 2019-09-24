Российские власти увеличат субсидии для экспортеров

Экспортеры получат в текущем году дополнительные 9,2 млрд субсидий на компенсацию транспортных затрат при экспорте своей продукции. Соответствующее постановление подготовлено российским правительством. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В рамках действовавшего механизма в 2019 году компании уже получили финансирование на сумму 5 миллиардов рублей. Мы также планируем направить дополнительные средства в объеме 9,2 миллиарда рублей в рамках нового механизма, чтобы удовлетворить их потребности», — уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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В конце сентября Российский экспортный центр (РЭЦ) объявил, что рассчитывает получить в 2020 году порядка 80 миллиардов рублей бюджетных средств на реализацию мер по поддержке экспортеров.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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