Форум по нацпроектам получит дополнительно 50 миллионов рублей

Правительство утвердило проведение в России с 2020 года ежегодного форума «Национальное развитие», который посвящен осуществлению нацпроектов. Об этом пишет ТАСС.

В рамках распоряжения Минфину поручено каждый год предусматривать выделение РАНХиГС 50 миллионов рублей для финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением форума.

Первый форум, который пройдет в 2020 году, примет Татарстан. В 2021 году мероприятие проведут в Нижегородской области, отмечает агентство.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нацпроектах в мае 2018 года. Всего существует 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование,» «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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