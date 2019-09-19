В Кабардино-Балкарии выберут лучший проект по социальному предпринимательству

В Кабардино-Балкарии выберут лучший региональный проект в области социального предпринимательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Региональный этап V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Целью конкурса является выбрать лучшие практики в социальном предпринимательстве, которые направлены на решение общественных задач в таких отраслях, как здравоохранение, образование, культура, цифровая экономика, экология, производительность труда и поддержка занятости.

Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября. В нем могут поучаствовать индивидуальные предприниматели, работающие в области социального предпринимательства, а также коммерческие организации.

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