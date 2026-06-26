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04:12, 26 июня 2026Экономика

В России назвали регионы с пенсией выше 37 тысяч рублей

Соцфонд: Средняя пенсия в пяти регионах превысила 37 тысяч рублей
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В мае 2026 года средний размер пенсии россиян превысил 37 тысяч рублей в пяти регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

По информации ведомства, самый высокий размер пенсии наблюдается в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля. В Ненецком автономном округе значение достигло 38 867 рублей, в Камчатском крае — 37 662 рубля, в Магаданской области — 37 497 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 37 090 рублей.

В целом по России средняя пенсия в мае текущего года составила 25 399 рублей.

Ранее стало известно, что число регионов со средней пенсией свыше 30 тысяч за два года увеличилось более чем в два раза.

До этого сообщалось, что в России вырос размер средней пенсии. По данным СФР, за два года показатель увеличился почти на 4,5 тысячи рублей.

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