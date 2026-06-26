Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:48, 26 июня 2026Экономика

Число регионов со средней пенсией свыше 30 тысяч удвоилось

Число регионов со средней пенсией свыше 30 тысяч выросло за два года более чем в два раз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Количество регионов в России со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей увеличилось за два года более чем в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Согласно данным Социального фонда, в мае 2024 года средняя пенсия выше 30 тысяч рублей выплачивалась лишь в пяти регионах России — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке.

Спустя два года число таких регионов увеличилось до двенадцати. К ним присоединились Республика Карелия, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), а также Мурманская область, Сахалинская область и Архангельская область.

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2026 года средняя пенсия неработающих россиян превысила отметку в 40 тысяч рублей в двух регионах. Речь идет о Ненецком автономном округе и Чукотке. В первом регионе средняя пенсия нетрудоустроенных пожилых граждан за последний месяц весны достигла 40 082 рублей, а во втором — 44 069 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Больше не являются нейтральным посредником». Макрон заявил об изменении роли США в урегулировании на Украине

    Евродепутат посчитал постыдными санкции Запада против всего российского

    Парень решил выгнать родного брата из дома по неожиданной причине

    Мужчина с ножом ранил четырех человек в польском госпитале

    Стало известно об ухудшении положения ВСУ на поле боя

    Эксперт рассказала о влиянии коротких видео на речь подростков

    Названа повышающая риск развития диабета группа крови

    Популярную певицу заставили обрить голову в наказание за встречу с поклонником

    Журналистка рассказала о пытках новобранцев в полку ВСУ «Скала»

    Москвичи начали чаще откликаться на одну вакансию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok