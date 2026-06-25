В России назвали регионы со средней пенсией выше 40 тысяч рублей

В Ненецком автономном округе средняя пенсия неработающих россиян превысила 40 тыс. рублей

По итогам мая 2026 года средняя пенсия неработающих россиян превысила отметку в 40 тысяч рублей в двух регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ (Соцфонда).

Речь идет о Ненецком автономном округе и Чукотке. В первом регионе средняя пенсия нетрудоустроенных пожилых граждан за последний месяц весны достигла 40 082 рублей, а во втором — 44 069 рублей.

Что касается статистики соцвыплат работающих пенсионеров, то лидером среди всех российских регионов стал Чукотский автономный округ. В этом регионе средний показатель за отчетный период превысил 30 тысяч рублей. В топ-3 также вошли Республика Коми и Сахалинская область.

В целом к концу мая средняя пенсия неработающих россиян составила 25 839 рублей, а у трудоустроенных пожилых граждан показатель достиг 23 721 рубля. Этого недостаточно для поддержания оптимального уровня жизни в старости, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Высокая инфляция и рост коммунальных платежей, констатировала она, фактически сводят на нет регулярное повышение социальных выплат в России.