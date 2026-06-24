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08:52, 24 июня 2026Экономика

В России назвали регион с очень высокими пенсиями

РИА Новости: Средняя пенсия работающих россиян на Чукотке достигла почти 40 тыс. рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В мае средняя пенсия работающих россиян превысила отметку в 30 тысяч рублей в десяти регионах, а в одном субъекте — Чукотском автономном округе — показатель вплотную подобрался к 40 тысячам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Высокий показатель аналитики зафиксировали в Республике Коми (30 005 рублей), Сахалинской области (30 490 рублей), Мурманской области (30 908 рублей), Якутии (31 754 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (32 277 рублей).

Свыше 32 тысяч рублей россияне получали в среднем в Ханты-Мансийском автономном округе (32 596 рублей), Магаданской области (33 680 рублей), Камчатском крае (33 762 рубля). В Ненецком автономном округе показатель достиг 35 902 рублей, а на Чукотке — 39 383 рубля.

В целом по итогам последнего весеннего месяца средний размер пенсии в России составил почти 25,4 тысячи рублей. Самый высокий показатель был отмечен среди неработающих граждан, проживающих на Чукотке. В топ-4 также вошли Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Магаданская область.

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