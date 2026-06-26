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03:58, 26 июня 2026Спорт

Нидерланды одержали уверенную победу над Тунисом в матче ЧМ-2026

Сборная Нидерландов обыграла Тунис со счетом 3:1 в матче ЧМ-2026
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Claudia Greco / Reuters

На стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити завершился матч группы F сборных Туниса и Нидерландов. Последние одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Нидерландцам удалось поразить ворота соперника дважды в первые десять минут матча: на 3-й минуте голом отметился Элье Схири, на 7-й — Брайан Бробби. Во втором тайме, на 54-й минуте, тунисский полузащитник Хазем Мастури забил ответный гол с углового, однако сборная Туниса не смогла сравнять счет — уже на 62-й минуте в воротах сборной оказался еще один мяч, его забил Ян Паул ван Хекке.

В группе F состоялся и другой матч — сборная Швеции сыграла против сборной Японии в ничью со счетом 1:1.

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