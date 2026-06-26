Япония и Швеция сыграли в ничью на ЧМ-2026

Матч сборных Японии и Швеции на ЧМ-2026 завершился ничьей со счетом 1:1

Сборные Японии и Швеции провели матч в рамках чемпионата мира по футболу-2026 на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне. Он завершился ничьей со счетом 1:1.

Во время первого тайма ни одна из команд не могла забить гол в ворота соперника, однако уже на 56-й минуте второго тайма забил японец Дайдзен Маэда. Ответ не заставил себя долго ждать: на 62-й минуте мяч в ворота сборной Японии отправил Энтони Эланга.

В течение матча было выдано три желтых карточки. Две из них получили игроки сборной Швеции: Исак Хин и Виктор Дьекереш, одну — японец Сего Танигути.

Также в группе F прошла встреча Туниса и Нидерландов. Последние уверенно победили со счетом 3:1.