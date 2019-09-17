Корпорация МСП поддержит малый бизнес в Тульской области

Общий объем инвестиций в проекты по поддержке малого и среднего бизнеса Тульской области составляет 3,5 миллиарда рублей. Об этом заявил генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман, находясь на выездной стратегической сессии корпорации в Туле. «Руководством региона созданы все условия для развития МСП. По результатам предыдущих стратегических сессий было отобрано 14 проектов и 10 из ним уже одобрено», — подчеркнул руководитель корпорации.

«Мы используем все формы поддержки малого бизнеса, активно сотрудничаем с федеральными институтами развития. Корпорация МСП — наш надежный партнер в этой работе. С 2016 года 63 проекта получили путевку в жизнь», — подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Благодаря поддержке Корпорации МСП в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день тульским малым и средним компаниям удалось привлечь 5,74 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных. Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации семи новых инвестиционных и лизинговых проектов, планируемых к реализации на территории Тульской области. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации.

Во время сессии предприниматели Тульской области поделились опытом использования Портала Бизнес-навигатора МСП. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались около 13 тысяч предпринимателей региона. Этот ресурс полезен как для развития уже существующего бизнеса, так и для тех, кто только готовится начать свое дело.

Представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсуждался вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Александр Браверман сообщил, что за 2016-2019 годы более 1 300 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Тульской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму более 52 миллиардов рублей.

Было отмечено, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Тульской областью и крупнейшими заказчиками является увеличение объема закупок у субъектов МСП региона в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 2,6 раза или на 16,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря проводимым в регионе при поддержке Корпорации МСП обучающим семинарам.

