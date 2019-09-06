Корпорация МСП и Минпромторг поддержали текстильное предприятие «Радотекс»

Региональная лизинговая компания Республики Татарстан (РЛК) — дочернее общество Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), оказала льготную лизинговую поддержку текстильному предприятию «Радотекс» на сумму 94,8 миллиона рублей по финансированию четырех линий оборудования иностранного производства по ставке 8 процентов годовых. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

При реализации лизинговой сделки РЛК предоставила компании «Радотекс» скидку в размере 30 процентов от цены приобретения оборудования при уплате лизингополучателем авансового платежа. Это стало возможным благодаря использованию комплексного инструментария государственной поддержки.

Минпромторг предоставил РЛК субсидию в размере выпадающих доходов лизинговой организации. Снижение стоимости финансирования по программе льготного лизинга Корпорации МСП в сочетании с целевой программой Минпромторга для предприятий легкой промышленности является одним из драйверов развития отрасли.

Компания «Радотекс» была создана в 2013 году для производства регенерирующего волокна, используемого головной компанией Группы «Предприятием нетканых материалов» (ПНМ) для изготовления широкого ассортимента нетканых материалов. Группа компаний ПНМ расположена в моногороде Вязники Владимирской области и является одним из старейших предприятий отрасли.

Компании группы оснащены самым современным оборудованием, позволяющим выпускать нетканые материалы для швейной, обувной, меховой, мебельной, автомобильной промышленности, а также для применения в строительстве дорог, деревянном домостроении и ландшафтном дизайне. Продукция ПНМ выпускается под товарными знаками «Джутизол» и «Ленизол».

