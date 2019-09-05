МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока договорились о сотрудничестве

МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) на Восточном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным направлениям развития экономики. Подписи под документом поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и генеральный директор КРДВ Аслан Канукоев. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру» из Владивостока.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа, на территории которых в соответствии с решением правительства России созданы территории опережающего развития и распространен режим свободного порта Владивосток.

Основными направлениями деятельности сторон станут развитие системы кредитования и банковского обслуживания, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в субъектах ДФО, а также реализация инвестиционных проектов в субъектах округа и территориальное развитие инфраструктуры субъектов макрорегиона.

«Мы нацелены на всестороннюю поддержку резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, в том числе на помощь в привлечении финансирования. В настоящее время формируем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами на особых взаимовыгодных условиях. Услуги будут предоставляться резидентам по индивидуальным программам и условиям. Корпорация будет определять проекты согласно критериям банка и минимизировать документооборот и время на взаимодействие с кредитно-финансовой организацией. Результатами этого сотрудничества с банками смогут воспользоваться и наши многочисленные партнеры: поставщики и подрядные организации», — пояснил генеральный директор КРДВ Аслан Канукоев.

«Суть данного соглашения — это консолидация усилий, направленных на достижение задач, которые перед нами поставлены: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доли ВВП в малом и среднем бизнесе, — заявил по итогам подписания документа глава МСП Банка Дмитрий Голованов. — Поэтому сейчас мы стараемся максимально координировать свои действия для того, чтобы этот результат был достигнут. У нас есть абсолютно четкий план работы. Он прописан в национальном проекте развития малого и среднего предпринимательства. Дальний Восток там занимает особое место. В прошлом году мы нарастили объемы кредитования на 62 процента и теперь ежегодный рост по объему нашего присутствия на Дальнем Востоке будет увеличиваться на 25 процентов».

