МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций компании «Каскад»

Компания «Каскад» завершила размещение по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 300 тысяч штук, номинальной стоимостью 1 тысячи российских рублей каждая со сроком погашения — в 1092-й день с даты начала размещения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Доля фактически размещенных бумаг составила 100 процентов, номинальный объем выпуска — 300 миллионов рублей, количество бумаг — 300 тысяч штук. Цена размещения — 100 процентов от номинала (1 тысяча рублей). Бумаги имеют 4 квартальных купона. Переподписка превысила 8 процентов от объема выпуска.

Организатором выпуска выступили компания «УНИВЕР Капитал» и МСП Банк. Техническим андеррайтером выступила компания «УНИВЕР Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более чем 10 брокерских компаний. Как сообщалось ранее, ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16 процентов годовых.

Общий объем программы размещения биржевых облигаций компании «Каскад» составляет 1 миллион рублей. Срок действия программы с даты присвоения ей идентификационного номера составляет 15 лет. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций.

«Для нас это очень важный опыт — после размещения коммерческих облигаций мы впервые вышли на публичный долговой рынок с привлечением фондирования для развития бизнеса, —подчеркнул значимость сделки для компании генеральный директор компании «Каскад» Дмитрий Стришко. — Мы очень рады увидеть высокий спрос на наши облигации со стороны частных инвесторов и считаем, что это отражает не только интерес к нашей компании, но и высокое доверие к организаторам, которым мы очень благодарны за высочайших профессионализм, доверие и поддержку».

«Эта сделка стала для нас уникальной, мы очень рады выступить в ней вместе с МСП Банком, который обеспечивает своим присутствием две важнейшие функции: участие государства в прямой поддержке среднего бизнеса и одновременное вовлечение его в активное использование инструментов фондового рынка, что несомненно служит повышению уровня финансовой экспертизы менеджмента и корпоративного управления небольших компаний реального сектора, — отметил генеральный директор компании «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев. — Мы также благодарны Московской Бирже, НРД, и самому эмитенту, а главное — всем инвесторам за участие в данной знаковой сделке».

«Наш банк работает только с сегментом малого и среднего предпринимательства, и мы постоянно ищем разные дополнительные источники его финансирования. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы начали работать с выпусками облигаций МСП на бирже. Первую сделку мы реализовали в апреле, и сейчас можем отметить, что аппетит к этому инструменту у рынка есть, — рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. — Мы продолжим выступать якорным инвестором в подобных сделках и видим много плюсов, для субъектов МСП, которые готовы этим заниматься. Выпуск облигаций МСП не обеспечен залогами и поэтому не требует отвлечения активов и дополнительного залогового имущества. В эти сделки приходят компании, для которых выход на фондовый рынок — часть долгосрочной стратегии и которые готовы соответствующим образом перестроить корпоративное управление, обеспечивая большую прозрачность своей деятельности».

