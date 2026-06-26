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04:00, 26 июня 2026МирЭксклюзив

Переговоры Украины и ЕС сравнили с «дилеммой заключенного»

Политолог Татьяна Романова: Переговоры Украины и ЕС напоминают дилемму заключенного
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Переговоры Украины и Европейского союза напоминают дилемму заключенного. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова.

«Ситуация напоминает дилемму заключенного: если стороны договариваются, выигрывают все. Но если одна из них пытается предать и получить преимущество за счет другой, в итоге от срыва договоренностей проигрывают обе», — объяснила она.

По словам политолога, Евросоюз опасается ускоренного вступления Украины, поскольку оно может вызвать вопросы у других кандидатов, а также подорвать внутреннюю устойчивость объединения. Однако украинские власти, наоборот, боятся затягивания процесса, полагая, что о стране могут забыть, если процесс присоединения не завершится до окончания конфликта с Россией.

Ранее Украину назвали сложным кандидатом в члены ЕС. Как пишет The Daily Telegraph, ее вступление создаст для Евросоюза больше препятствий, чем интеграция других государств.

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