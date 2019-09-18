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Кемеровские бизнес-проекты получили гранты на 110 миллионов рублей

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В Кузбассе шесть инновационных производственных бизнес-проектов получили гранты на общую сумму в 110 миллионов рублей. Это было сделано в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в России, пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора Кемеровской области Алексея Крупина.

Пять предприятий, отобранных в ходе конкурса, получат поддержку по 20 миллионов рублей, еще один проект — 10 миллионов. Эти деньги можно будет потратить на создание или расширение производства инновационной продукции.

Отобранные бизнес-проекты направлены на повышение безопасности и конкурентоспособности угольных и промышленных предприятий в области энергоэффективности, обогащения угля, переработки крупногабаритных шин, производства бумаги и картона с антимикробными свойствами, экологического мониторинга, внедрения интеллектуальной системы управления автотранспортом на горнодобывающем предприятии.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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