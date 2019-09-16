Татарстан получит два миллиарда на поддержку бизнеса

Татарстан дополнительно получит 279,7 миллиона рублей на реализацию проекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП). Таким образом общая поддержка предпринимателей Татарстана увеличилась почти до двух миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики региона.

По ее данным, из средств, выделенных дополнительно, 250 миллионов пойдут на строительство индустриального парка на территории Технополиса «Химград» и 29,68 миллиона на поручительства Гарантийного фонда республики.

«В Национальном проекте МСП заложены амбициозные цели, но мы уверены в успешном достижении этих показателей», — сказал министр экономики региона Фарид Абдулганиев.

В 2019 году на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса Татарстан получил в 30 раз больше, чем в 2018-м.

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