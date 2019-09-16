Татарстан получит два миллиарда на поддержку бизнеса

Татарстан дополнительно получит 279,7 миллиона рублей на реализацию проекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП). Таким образом общая поддержка предпринимателей Татарстана увеличилась почти до двух миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики региона.
По ее данным, из средств, выделенных дополнительно, 250 миллионов пойдут на строительство индустриального парка на территории Технополиса «Химград» и 29,68 миллиона на поручительства Гарантийного фонда республики.
«В Национальном проекте МСП заложены амбициозные цели, но мы уверены в успешном достижении этих показателей», — сказал министр экономики региона Фарид Абдулганиев.
В 2019 году на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса Татарстан получил в 30 раз больше, чем в 2018-м.