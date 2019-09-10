В Ингушетии собрались стимулировать малый и средний бизнес

Более 200 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) планируют создать в Ингушетии до конца 2024 года. Это планируется сделать в рамках нацпроекта по стимулированию малого и среднего бизнеса в России, пишет ТАСС.

Местные власти намерены провести мероприятия, направленные на вовлечение в бизнес жителей Ингушетии и на содействие созданию собственного бизнеса в регионе, пояснил помощник министра экономики республики Адам Безиев.

«Мы рассчитываем с помощью реализации этого проекта создать к 2024 году 222 новых субъектов МСП, вовлечение в реализацию проекта более 10,5 тысячи физлиц», — сказал он.

На реализацию всех мероприятий в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» из федерального бюджета региону выделено 20,9 миллиона рублей.

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