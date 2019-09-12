Удмуртский бизнес поддержат миллиардом рублей

Власти Удмуртии направят на поддержку малого и среднего бизнеса в России более миллиарда рублей в 2019 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера региона Александра Свинина.

Деньги выделяются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам Свинина, объем средств, предназначенных для поддержки МСП увеличится на 324 миллиона рублей за счет дополнительных объемов денег, которые регион получит из федерального бюджета до конца года.

Чиновник сообщил, что 265 миллионов рублей потратят на расширение площадей промпарка «Металлургический». Остальные средства будут аккумулированы в гарантийном и микрофинансовом фондах.

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