Начинающим новгородским фермерам выдали гранты для бизнеса

Начинающие новгородские фермеры, которые выиграли конкурс «Агростартап», получили сертификаты на сумму от трех до четырех миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Елену Покровскую.

В общей сложности сертификаты вручили 14 аграриям. Конкурс проводился в рамках нацпроекта по поддержке в России малого и среднего предпринимательства.

Фермеры смогут потратить деньги на создание и развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства. В частности, они смогут купить технику, отремонтировать помещения фермы, приобрести скот. В общей сложности на поддержку победителей конкурса выделено 37 миллионов рублей.

Российские власти в рамках нацпроекта поставили задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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