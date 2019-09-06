На Камчатке запустят два бизнес-инкубатора

На Камчатке в 2020 году запустят два бизнес-инкубатора для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках нацпроекта по развитию МСП в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Инкубаторы будут работать для субъектов бизнеса в сфере пищевой промышленности и сферы информационных технологий. В настоящее время проводятся подготовительные работы.

Однако бизнес-инкубаторы будут только дополнительной мерой поддержки МСП в регионе. Кроме безвозмездных субсидий выдаются займы на реализацию проектов на льготных условиях, оказываются нефинансовые меры поддержки (консультации, обучение, обеспечение участия предпринимателей в выставках и ярмарках и другие).

По словам Илюхина, из новых мер — маркетинговая поддержка, вывод на экспорт, сопровождение социально-ориентированных проектов. В общей сложности за семь месяцев 2019 года поддержку получили более 1,7 тысячи субъектов МСП.

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