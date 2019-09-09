В Ивановской области пройдет первый в России форум «Мой бизнес»

Первый в России форум по популяризации предпринимательства «Мой бизнес» пройдет 18 сентября в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Форум проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники форума, среди которых будут региональные бизнесмены, поделятся своим опытом запуска и развития бизнеса, секретами управления и продвижения и т.д.

Куратор федерального проекта «Популяризация предпринимательства», вице-президент Университета «Синергия» и организатор форума Ольга Грищенко отметила, что Ивановская область выбрана первым регионом для проведения мероприятия, поскольку в области активно развивается предпринимательство и регион занимает ведущие позиции по поддержке малого и среднего бизнеса в России.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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