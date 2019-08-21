Удмуртия запланировала перевыполнить план по малому бизнесу

Власти Удмуртии собираются перевыполнить ключевой целевой ориентир национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), добившись опережающего роста доли этого сектора в валовом региональном продукте (ВРП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

Он отметил, что у региона уже есть необходимая работающая инфраструктура поддержки бизнеса. «Удмуртия должна выполнить и перевыполнить эти задачи [по повышению доли МСП в ВРП], потому что в части экономики у нас огромная ниша [для развития малого бизнеса]. И базовые показатели меня не могут устраивать», — сказал глава региона.

По словам Бречалова, его позиция состоит в том, что цели, указанные в нацпроектах, особенно экономические, являются минимальной планкой.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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