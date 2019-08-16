В России выросла выручка малых предприятий

Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

«Это значительный объем. Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей неправильно вести речь», — сказал он. Глава Минфина сообщил, что сокращение числа малых и средних предприятий связано с тем, что ряд этих компаний переходит в разряд более крупных. По его словам, за последний год таких организаций было около трех тысяч.

Силуанов сообщил, что не все малые предприятия, продолжая свою деятельность, предоставляют информацию в налоговую службу. Именно поэтому их количество в реестре могло сократиться. В начале августа Институт экономики роста имени Столыпина сообщил, что в России по итогам первого полугодия 2019 года число работников малых и средних предприятий сократилось на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество малых и средних предприятий снизилось на 7-8 процентов.

Нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства разработан Минэкономразвития для достижения целей, поставленных президентом в майском указе. В нацпроект входят пять федеральных проектов, которые направлены на популяризацию предпринимательства, улучшение условий ведения бизнеса, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, а также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

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