Товары с AliExpress появятся на российских прилавках

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress станет оптовым поставщиком товаров для розничных сетей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

У компании нет подобного опыта, поэтому пока закупки для юрлиц запустят в тестовом режиме. На первом этапе будут доступны несколько десятков тысяч наиболее популярных товаров из категорий различного сезонного ассортимента, аксессуаров, одежды, а также товары для дома и сада.

Для оптовых клиентов компания также будет готова подбирать и формировать специальный ассортимент, исходя из специфики региона или особенностей торговой сети.

Отмечается, что первыми клиентами AliExpress в рамках проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. После завершения тестового периода планируется создать отдельный сайт или приложение для работы с торговыми сетями.

В марте сообщалось, что AliExpress начнет в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером торговой площадки стал автопроизводитель Chery, в дальнейшем планируется увеличить число автомобильных брендов.

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