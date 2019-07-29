Экономика
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Назван действенный способ повысить зарплату
Фанатка A$AP Rocky ворвалась в посольство Швеции и пригрозила взрывом
Названы пугающие россиян страны для отпуска
Россия рассказала об американских грабителях в Сирии
Хабаровского замминистра образования отстранили после пожара в палаточном лагере
Найден ключ к бессмертию
Побывавшему в иракской тюрьме вору в законе Циркачу вменили антиворовской закон
На Месси напали на Ибице
Иран показал на видео захват британского танкера
Новости партнеров

Товары с AliExpress появятся на российских прилавках

Перейти в «Мою Ленту»

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress станет оптовым поставщиком товаров для розничных сетей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

У компании нет подобного опыта, поэтому пока закупки для юрлиц запустят в тестовом режиме. На первом этапе будут доступны несколько десятков тысяч наиболее популярных товаров из категорий различного сезонного ассортимента, аксессуаров, одежды, а также товары для дома и сада.

Для оптовых клиентов компания также будет готова подбирать и формировать специальный ассортимент, исходя из специфики региона или особенностей торговой сети.

Отмечается, что первыми клиентами AliExpress в рамках проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. После завершения тестового периода планируется создать отдельный сайт или приложение для работы с торговыми сетями.

В марте сообщалось, что AliExpress начнет в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером торговой площадки стал автопроизводитель Chery, в дальнейшем планируется увеличить число автомобильных брендов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тимати уличили в подделке наушников с AliExpress
AliExpress начнет продавать россиянам автомобили
Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился
Другие материалы рубрики
Экономика00:04Сегодня

Нагнали на повороте

Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
13:22Сегодня

Назван действенный способ повысить зарплату

10:44Сегодня

Названы востребованные рабочие профессии России

16:5010 июля

Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
09:29Сегодня

Названы страны с самым доступным бензином

15:0610 июля

ВТБ прокомментировал продажу крупнейшей болгарской телеком-компании Vivacom

10:02Сегодня

Россия поборется с США за Китай

ЭкономикаПартнерский материал

Разговор на миллион

Как правильно общаться с коллегами и не пустить бизнес ко дну
11:30 3 июля

Газпромбанк выпустил новую карту с «умным» кэшбэком

08:10Сегодня

Названа лучшая зубная паста

07:54Сегодня

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Россия
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Получится музей под открытым небом»
Как художники со всего мира за один месяц изменят облик подмосковного города
Хабаровского замминистра образования отстранили после пожара в палаточном лагере
Российская девочка жила с 19 собаками на подпольной псарне
Россиянин с алкозависимостью умер в реабилитационном центре без лицензии
Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой
Все материалы
Мир
Наркотическая чума
 
Россия начала переговоры с оппозицией Венесуэлы
Иран показал на видео захват британского танкера
В ОБСЕ обвинили Украину в языковой дискриминации
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Армия Ливии пошла в наступление на столицу
Все материалы
Бывший СССР
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »
Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Градус повышается
Эстонцы годами выпивали в Латвии, оставляя там миллионы. Почему теперь все будет иначе
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Назван действенный способ повысить зарплату
Товары с AliExpress появятся на российских прилавках
Названы востребованные рабочие профессии России
Названы страны с самым доступным бензином
Партнерский материал
Разговор на миллион
Как правильно общаться с коллегами и не пустить бизнес ко дну
Нерезиновый союз
Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть
Все материалы
Силовые структуры
МВД поучило полицейских закупать наркотики
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
У зарезанной российской блогерши нашли завистников
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске
Найден ключ к бессмертию
Названа уменьшающая мозг профессия
Зафиксировано необычное атмосферное явление
Все материалы
Спорт
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Болельщик попытался отнять мяч у футболиста и потерпел неудачу
Американка побила 16-летний мировой рекорд российской спортсменки
Лучшему российскому биатлонисту предложили не выпендриваться
«Динамо» нацелилось на нападающего дортмундской «Боруссии»
«Чемпионство для нас нереально»
У лучших клубов Англии проблемы. Что не так с «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?
ЦСКА обыграл «Локомотив»
Все материалы
Культура
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Фанатка A$AP Rocky ворвалась в посольство Швеции и пригрозила взрывом
Disney побил мировой рекорд всех времен
Наташа Королева удалила посвященное Лободе голое фото и выложила еще одно
Шнуров заявил об объятой пламенем России
Все материалы
Интернет и СМИ
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Мужчина раскрыл сексуальную ориентацию отца и оказался на распутье
Глава Минкомсвязи призвал Госдуму «не перекручивать гайки»
«Ангел» московской полиции на митинге очаровала мужчин
Людям предложили записать секс в виртуальной реальности для радости в старости
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Слухи об «уколах молодости» Кейт Миддлтон опровергли
Меган Маркл стала редактором Vogue
Сын голливудской звезды повторил легендарный наряд своей матери
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Все материалы
Путешествия
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
На круизном корабле произошла массовая драка
В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины
Найден самый невезучий рейс России
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Все материалы
Из жизни
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
108-летняя женщина раскрыла секрет долгой жизни
Хирург нашел в желудке пациентки драгоценный клад
Умерла самая умная собака в мире
Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео
Все материалы
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Полицейские автомобили против бандитских седанов
Видео: списанные машины копов против гангстерских четырехдверок
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
Audi A1 стал кроссовером A1 citycarver
Chevrolet распродал годовой объем производства нового Corvette
Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином
Все материалы
Дом
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
Обманутым покупателям жилья пообещали бесплатные квартиры
Украинцы начали скупать российское жилье по частям
Названы города России с самыми депрессивными дачами
Неизвестные россияне скупили в Черногории жилье на 40 миллионов евро
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы