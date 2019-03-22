Тимати уличили в подделке наушников с AliExpress

Пользователи соцсетей раскритиковали рэпера Тимати, который выпустил беспроводные наушники от собственного бренда Black Star, аналогичные дешевому гаджету с AliExpress.

Тимати представил наушники на своей странице «ВКонтакте». «Больше года я искал идеальную формулу: качественный звук, шумоподавление, влагоустойчивость, беспроводное подключение, ресурс работы, крутой дизайн и доступная цена! Я нашел эту формулу и с гордостью объявляю о запуске! Это не коллаб с известным брендом, это собственный продукт! Проверьте сами, соотношение цены и качества вас удивит», — написал он.

Наушники от Black Star стоят семь тысяч рублей. В комментариях к записи пользователи отметили, что на AliExpress есть такие же, которые можно купить за две тысячи. После этого Тимати закрыл комментарии к записи.

В 2017 году группа компаний Black Star позаимствовала дизайн у бразильской фирмы Super Duper для сайта агентства веб-разработки Black Target. Помимо дизайна Black Star «одолжили» у Super Duper и одного из сотрудников. Фотография креативного директора Виктора Артура оказалась на сайте Black Target с подписью «Владислав Касаткин, глава отдела мобильных разработок». Позже все перечисленные элементы были удалены с сайта.

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