Тимати начал ходить везде босиком «как бомж»

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) признался, что ходит везде босиком как бомж, перестал бриться и использовать гель для душа. Хип-хоп-исполнитель рассказал об изменениях в своем образе жизни в Instagram в пятницу, 18 января.

«Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу везде босиком как бомж. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм», — поведал Тимати.

Рэпер выложил в соцсеть снимок с дикого пляжа, на котором он стоит с доской для серфинга. Он отметил, что рад быть вдали от цивилизации, потому что ему не нужно озираться в толпе, пользоваться телефоном и думать о работе. «Быть дикарем ******* [круто], наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», — подчеркнул Тимати.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции похвалил Тимати, назвав его «хорошим расписанным парнем».

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