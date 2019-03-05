AliExpress начнет продавать россиянам автомобили

AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Первым продажи начнет китайский производитель Chery, который откроет на онлайн-площадке официальный магазин. Он выставит в интернете кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

Новое направление откроют одновременно с распродажей, которая стартует 28 марта. «Крупное взаимодействие с покупателем правильнее тестировать в это время, так как можно будет оценить заинтересованность», — сообщил представитель AliExpress.

В дальнейшем планируется увеличить число автомобильных брендов. Компания рассчитывает привлечь покупателей дополнительным ассортиментом и спецпредложениями.

Как сообщили в AliExpress, уже длительное время торговая площадка видит повышенный интерес клиентов к товарам для автомобилей и мотоциклов.

Осенью прошлого года сообщалось, что в AliExpress зарегистрировано около 20 миллионов активных покупателей из России. Это те пользователи, которые делают покупки хотя бы раз в год.

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