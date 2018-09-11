Alibaba Group будет развивать электронную коммерцию в России

Alibaba Group, «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создадут в России совместное предприятие в области социальной коммерции. Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Основой для нового совместного предприятия послужит российский бизнес AliExpress — интернет-магазина, входящего в Alibaba Group. За него холдинг получит 48 процентов в предприятии. Доли между остальными участниками распределятся следующим образом: 24 процента у «Мегафона», 15 процентов у Mail.ru Group и 13 процентов у РФПИ.

Благодаря доступу к стомиллионной аудитории Mail.ru Group Alibaba Group рассчитывает занять важное место в цепочке образа жизни российских потребителей, создав единую платформу для социальной коммуникации, игр и покупок.

Кроме того, российский малый и средний бизнес получит доступ к обширной экосистеме, которая позволит ему продавать свои товары в России и за рубежом. «Доступ российских компаний на новые рынки – это только начало. В будущем Alibaba поможет малому и среднему бизнесу участвовать в реализации стратегии глобализации, включая упрощение системы продаж, закупок, логистики и платежей. В ближайшие месяцы первым этапом может стать глобализация более сотни российских брендов – и платформой для этого выступит AliExpress», — отметила президент B2B-направления Alibaba Group Труди Дай.

По словам президента Alibaba Group Майкла Эванса, сотрудничество станет важным этапом в международной экспансии холдинга. Оно позволит объединить лидеров рынка с глобальной экосистемой Alibaba Group.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!