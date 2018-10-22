На AliExpress раскрыли число российских пользователей

На AliExpress зарегистрировано около 20 миллионов активных покупателей из России. Об этом рассказал глава российского отделения компании Лю Вэй, передает РБК.

Он пояснил, что речь идет о пользователях, которые делают покупки хотя бы раз в год. Выручка Tmall, запущенного в России в октябре прошлого года, к настоящему времени достигла десяти процентов от оборота российского AliExpress.

Как сказал Лю Вэй, вложения Alibaba в российскую логистику уже составили около 500 миллионов рублей. Еще порядка двух миллиардов рублей составили инвестиции в ИТ.

По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году объем выручки от продаж российским покупателям через AliExpress составит 212 миллиардов рублей. У Joom.com (занимает 5,1 процента рынка) ожидаемая по итогам года выручка — 12,5 миллиарда рублей. У площадки Pandao.ru — 6,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Alibaba Group передаст контрольный пакет в AliExpress Russia «Мегафону», Mail.ru Group и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Участники сделки планируют запустить новый совместный проект на платформе AliExpress.

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