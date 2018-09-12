Владимир Путин привел в пример AliExpress Russia

На пленарном заседании IV Восточного экономического форума «Дальний Восток: расширяя границы возможного» президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности для нашей страны Азиатского рынка. Глава государства подчеркнул, что уже заключен договор о свободной торговле с Вьетнамом, ведутся переговоры с Сингапуром. А с КНР действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает работу по облегчению таможенных процедур, защите интеллектуальной собственности, развитии электронной торговли.

В качестве примера эффективного сотрудничества Владимир Путин привел сделку по созданию российско-китайской платформы в области онлайн-торговли AliExpress Russia: «Свежий пример… подписано соглашение о работе известной компании Alibaba с Mail.Ru нашей, с "Мегафоном", с РФПИ. И мы рассчитываем на то, что это будет серьезным вкладом в развитие электронной торговли. Это ведь тоже сопряжение, предложенного Китаем проекта «Один пояс — один путь» и наших усилий в области ЕврАзЭС, в данном случае — в области электронной торговли».

Альянс китайских и российских лидеров технологического сектора, на который обратил внимание президент, показывает, что существует альтернативная модель развития передовых отраслей экономики, отличная от американской или европейской. В России формируется передовой в техническом и управленческом аспектах эффективный рынок онлайн-торговли, потенциал которой в нашей стране поистине огромен. Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», уже оценивают AliExpress Russia как одного из лидирующих драйверов отечественной экономики.

О сделке между четырьмя компаниями, направленной на создание совместной площадки в области e-commerce на базе Aliexpress Russia стало известно во вторник 11 сентября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group создали совместное предприятие. В рамках сделки Alibaba передаст контрольный пакет в AliExpress Russia «Мегафону», Mail.ru Group и РФПИ. Достигнута договоренность, что Alibaba Group будет инвестировать денежные средства и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности. Ожидается, что сделка будет закрыта уже в первом квартале 2019 года.

